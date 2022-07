Mucha tela para cortar dejó la decisión de Roberto Tobar de anular el gol de Matías Suárez con el que River Plate tendría una vida más en la Copa Libertadores pues hubiese signficado el empate en el marcador global ante Vélez Sarsfield, que terminó aguantando el 1-0 a favor en la ida para clasificar a cuartos de final.

Para el entrenador del cuadro millonario, Marcelo Gallardo, la decisión no fue correcta y le habló con fuerza al árbitro chileno. "Si realmente hay que buscar algo por buscar sin tener certeza de lo que se busca o revisar sin tener certeza de lo que estás queriendo encontrar, ahí lamentablemente hay un dejo de injusticia total porque es lo que se refleja en la jugada misma, en el criterio para cobrar algo que no estás seguro que existe, entonces eso claramente es una injusticia total", afirmó en conferencia de prensa.

El dos veces campeón en la competición siguió con su contundente discurso. "Después no tengo muchos más cosas para decir porque no me salen otras cosas que hoy fuimos perjudicados por esa jugada, por ese fallo que no se ve, no hay claridad, pero bueno, eso. La injusticia es la que nos apaña", sentenció.

El Muñeco cree que el juez nacional no manejó bien el encuentro. "El poco criterio que hay, de tanto parate, tanta revisión, tanto corte le termina haciendo daño al fútbol porque se juega tan poco. Hoy éramos nosotros los que necesitábamos el tiempo pero mañana le pasa a otro y no tener criterio para manejar esas cuestiones terminan dañando el espíritu del fútbol, yo lo considero otra cosa", puntualizó.

Gallardo lamentó, además, que River no tuviera su mejor versión en esta eliminatoria. "Después está la desilusión de querer llegar mucho más lejos en esta Copa Libertadores que era uno de los objetivos principales y dejando de lado la injusticia, es una desilusión no haber estado en el mejor momento futbolístico para tener otro tipo de expectativa. En una serie cerrada de Copa Libertadores pasan estas cosas. Hoy nos pusimos a tiro con el resultado pero un fallo nos impidió esa posibilidad de pelearlo hasta el final".