MisterChip le presta ropa a Roberto Tobar y revela imagen que muestra la mano en River Plate vs Vélez Sarsfield

River Plate quedó fuera de la Copa Libertadores. Tras haber caído en la ida por 1-0 ante Vélez Sarsfield, el equipo de Marcelo Gallardo, que compartió grupo con Colo Colo ganándole los dos partidos, sólo igualó 0-0 en su estadio y quedó eliminado en la ronda de los 16 mejores de manera sorpresiva. Aunque la historia pudo cambiar y Roberto Tobar, tras una exhaustiva revisión en el VAR, tomó una decisión que tiene a toda Argentina alterada en estos momentos.

La jugada se dio cerca del final, cuando Matías Suárez ganaba por aire y ponía el 1-0 para el Millonario que, hasta ahí, llevaba todo a penales. No obstante, llamaron a Tobar a revisión y, tras largos minutos, el juez nacional anuló la conquista, desatando la ira de jugadores y cuerpo técnico de River. Finalmente, el partido quedaría tal cual y le cayeron con todo al silbante desde los dueños de casa.

Obviamente, la polémica se trasladó a las redes sociales, donde MísterChip aportó una imagen bastante clara que respalda la decisión de Tobar. “El balón va de la cabeza al brazo de Matías Suárez y de ahí a portería (hay ligero cambio de trayectoria). Da igual si la mano es o no voluntaria (esta es claramente involuntaria). El gol está bien anulado y la intervención del VAR me parece correcta”, analizó el español.

Acto seguido, el estadístico recalcó: “Dejad el fanatismo, por favor. A mi me da exactamente igual si pasa River o Vélez. No se puede marcar un gol con la mano, aunque sea de forma involuntaria. La regla es muy clara. Discutid la regla, pero no la aplicación de la misma. Aquí lo tenéis más claro. Perfecto el VAR”.

Ahora, Vélez Sarsfield se verá las caras con otro argentino, Talleres de Córdoba, que sorprendió en el grupo de Universidad Católica y ahora va por las semifinales.