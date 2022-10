Luis Roggiero no tuvo éxito en su estadía en la Universidad de Chile. El ingeniero comercial asumió la gerencia deportiva de Azul Azul en septiembre de 2021, pero salió de aquel cargo apenas nueve meses después, en mayo de este año. Así las cosas, el ecuatoriano no pudo replicar lo hecho en Independiente del Valle, donde permaneció durante casi siete años en ese mismo puesto y prácticamente una década si se considera su trabajo a tiempo parcial en la comisión de fútbol.

El sucesor de Roggiero en el IDV, actual monarca de la Copa Sudamericana, fue Roberto Arroyo, quien pasó de la gerencia de operaciones a la encargada de la parte netamente deportiva. Y luego de la ponencia que realizó en el Go Latam Summit, el seminario de management deportivo que se llevó a cabo en el hotel Intercontinental el 24 y 25 de octubre, conversó con Redgol.

"Él es uno de los principales idearios del proceso de Independiente del Valle. Mucho respeto para él", apuntó el directivo del cuadro que tiene por delante disputar la final de la Copa Ecuador y que cuenta con el chileno Matías Fernández en el plantel estelar.

Pero no se quedó sólo con eso. "No sé muy bien las circunstancias, venir a un grande como la U a trabajar en otros contextos no debe ser nada fácil. Cada proyecto es diferente: Independiente del Valle maneja unas formas, la U quizá tiene otras y por ahí estuvo su salida", afirmó el ex coordinador general del Independiente Juniors, cuadro filial que tiene la institución.

De todas maneras, para él existe un atributo clave en el poco éxito de Roggiero en un club diferente al IDV. "Han pasado 12 años y estamos con un título nacional, dos títulos internacionales y una Libertadores Sub 20. Pero eso requiere paciencia. Si hay cambios de directores, metodólogos y gente que trabaje será más difícil mantener el proceso. Nuestro directorio es el mismo desde 2007, la gente que compró el club se ha mantenido y ahí está nuestra esencia", sentenció Roberto Arroyo.