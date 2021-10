El polaco Robert Lewandowski está firme en carrera para quedarse con el próximo Balón de Oro, instancia en la que el crack de Bayern Múnich compite con colosos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El artillero de 33 años, que hace poco pulverizó el récord de el récord de Gerd Müller de 41 goles en la Bundesliga, no tuvo tapujos en revelar que se considera merecedor del prestigioso reconocimiento.

Lewy conversó en extenso con Diario Marca, donde aseguró que se alegró mucho al enterarse de su nominación al trofeo 2021. "Fue algo impresionante, me hace sentir muy orgulloso y feliz", comentó, y de paso confesó que sí se cree digno del Balón de Oro.

"Todos vieron lo que hice y lo que sigo haciendo. Mis logros pueden responder esta pregunta, porque los últimos dos años fueron un gran logro no solo para mí, sino para cualquier futbolista en la historia", explicó.

El polaco añadió que "la posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso, si consideras todo lo que he conseguido no solamente este año, el pasado también, que se canceló la ceremonia, gané muchos títulos, anoté muchos goles, significaría mucho para mí ganarlo".

"He demostrado que no es importante de dónde vienes, importa lo fuerte que trabajes, estar ahí, he demostrado que pese a haber tenido un inicio complicado en mi carrera, se puede tener mucho éxito y estar en lo más alto", complementó.

Por último, el goleador de Bayern Múnich aclaró que "no necesito más atención para sentirme mejor. Quiero sentirme feliz conmigo mismo, sentirme bien con lo que hago, no hacer cosas para el ‘show’, no hacer cosas para la gente, para los medios".

"Quiero que la gente hable de mí por lo que hago en el campo, por mis estadísticas, por mis goles, por mis títulos", cerró Lewandowski.

De acuerdo a lo revelado este marte por L’Equipe, los cinco favoritos y que corren con mayor ventaja para quedarse con el reconocimiento son Karim Benzema, Jorginho, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el polaco Lewandowski.