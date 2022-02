El crack de Bayern Múnich, Robert Lewandowski, lamentó que Lio Messi no le diera su voto para el The Best.

Robert Lewandowski dejó en evidencia a Lionel Messi y lo criticó con dureza en las últimas horas, poniendo en duda las buenas intenciones de la estrella del PSG, quien no le dio su voto para el galardón The Best de la FIFA.

A finales de noviembre el astro trasandino ganó su séptimo Balón de Oro, pero al recibirlo tuvo un noble gesto asegurando que el premio era merecido por el polaco.

"Es un honor pelear este premio con Lewandowski, te mereces tu Balón de Oro, el año pasado todos estaban de acuerdo con que fuiste el ganador", dijo Lio.

Messi añadió que "France Football debería darte el Balón de Oro como te lo mereces, y te lo ganaste el año pasado. Ojalá France Football pueda dártelo y lo tengas en tu casa. Fuiste un justo ganador y no te lo dieron sólo por el tema de la pandemia".

Lamentablemente las bellas palabras del crack de Paris Saint-Germain se hicieron humo, y en los premios The Best el goleador votó por su amigo y compañero Neymar jr en primer lugar, causando la molestia del polaco por la inconsistencia de su discurso.

“Yo sí le voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé", dijo Lewandowski.

El polaco añadió que "no tengo quejas, él (Messi) tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”.

"He estado pensando últimamente en los premios The Best y Balón de Oro. He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara", complementó.

En la misma línea el histórico de la Bundesliga agregó: "profesionales y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y seleccionadores pueden evaluar de forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión".

"Tal vez en el ranking de prestigio el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece, porque sé lo duro que trabajé durante muchos años”, cerró conforme la figura de Bayern Múnich.