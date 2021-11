Este lunes el astro argentino del PSG, Lionel Messi, ganó su séptimo Balón de Oro y dejó en segundo lugar de las votaciones a Robert Lewandowski.

En la ocasión el ex Barcelona agradeció a sus compañeros de equipo y reconoció que el polaco del Bayern Munich debió ganar este premio el año pasado.

"Es un honor pelear este premio con Lewandowski, te mereces tu Balón de Oro, el año pasado todos estaban de acuerdo con que fuiste el ganador", señaló Messi.

"Creo que France Football debería darte el Balón de Oro como te lo mereces, y te lo ganaste el año pasado. Ojalá France Football pueda dártelo y lo tengas en tu casa. Fuiste un justo ganador y no te lo dieron sólo por el tema de la pandemia", añadió.

Sobre su momento actual, comentó: "La verdad que es increíble volver estar acá. Eran mis últimos años y no sé qué puede pasar pero estoy acá de nuevo. Me preguntaban cuando me retiraba. Hoy me toca estar en París, muy feliz, de estar acá, de seguir peleando por nuevos retos, no sé cuanto me queda".

Finalmente, expresó: "Quiero agradecer a mis compañeros de FC Barcelona, del PSG y de la Selección Argentina. Siempre me faltaba algo con la Selección y este año fue todo lo contrario. Cumplí el sueño que tanto quería. Este premio es por esa Copa América, quiero compartirlo con mis compañeros, es de ellos".