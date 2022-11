Se continúa desarrollando la primera fecha del Mundial de Qatar 2022 y el Grupo E ya cerró su respectivo debut con sorprendentes resultados, Alemania comenzó ganando ante Japón pero en el segundo tiempo los asiáticos dieron vuelta el marcador en menos de 10 minutos y se quedaron con la victoria. Mientras que por su lado España derrotó lapidariamente a Costa Rica en el debut . Conoce a continuación cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo E.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo E del Mundial?

En el debut Japón ganó por 2-1 a los alemanes en un partido dónde comenzaron ganando pero que en el segundo tiempo los asiático dieron vuelta rápidamente. Por su lado, España logró sumar sus primeros tres puntos luego de un contundente 7-0 y marchan primeros del Grupo E, mientras que Alemania y Costa Rica se quedan sin puntos en el tercer y cuarto lugar.

Revisa a continuación la tabla de posiciones del Grupo E:

¿Cuál es el fixture de la segunda fecha del Grupo E?

En la segunda fecha del Mundial de Qatar Japón debe enfrentar a Costa Rica el domingo 27 de noviembre a las 7:00 hora de Chile, mientras que España enfrentará a Alemania el mismo día pero a las 16:00 hora de Chile. Tanto Japón como España tienen posibilidades de pasar a los octavos de final siempre y cuando ganen en la segunda jornada.

¿Dónde se podrán ver los partidos del Grupo E?

El partido de Japón vs Costa Rica lo podrás ver en DirecTV Sports y DirecTV GO, mientras que el encuentro entre alemanes y españoles lo podrás disfrutar en Chilevisión, Canal 13, DirecTV GO y DirecTV Sports.