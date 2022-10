Hace rato que el clásico español no generaba tanta expectativa. Y es que tanto Barcelona como Real Madrid gozan de un buen momento en La Liga y son punteros con las mismas unidades, por lo que este partido en el Santiago Bernabéu servirá también para definir al solitario líder.

¿Cuándo juegan Real Madrid contra Barcelona el Clásico de España?

Real Madrid vs Barcelona juegan este domingo 16 de octubre a las 11:15 AM horas de Chile.

¿En qué canal ver en vivo por TV el Clásico de España?

El partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo al Real Madrid y al FC Barcelona por la Liga Española?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo a través de DIRECTV GO y seguir el minuto a minuto aquí en RedGol.

Las importantes bajas del clásico:

Real Madrid:

Los merengues no podrán contar con su arquero titular Thibaut Courtois. El belga no está al 100% y Carlo Ancelotti ya avisó que no estará citado, dejando su lugar para el suplente Andriy Lunin. Además, Dani Ceballos tampoco jugará por lesión. La buena noticia es que Karim Benzema liderará el ataque.

Barcelona:

Los culés tienen algunas bajas en defensa, con Héctor Bellerín, Jules Koundé y Andreas Christensen descartados para este domingo. Otro que no podrá estar es el delantero Memphis Depay.

Así, ambos equipos se ven disminuidos en sus bloques defensivos, lo que intentará ser aprovechado tanto por Benzema como por Robert Lewandowski, goleador que jugará su primer clásico español de caracter oficial.