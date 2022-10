En el Santiago Bernabéu se vivirá un nuevo clásico español entre Real Madrid y Barcelona, donde ya horas antes hay formación prácticamente confirmada para ambos equipos, con la importante baja de un titular en el Madrid.

¿Cuáles son las formaciones del Real Madrid y Barcelona?

El portero merengue, Thibaut Courtois, no será citado para el clásico y el mismo entrenador Carlo Ancelotti confirmó que no jugará ya que no se ha recuperado de una lesión en el nervio ciático, dando una importante ventaja en el arco y donde la responsabilidad caerá en Andriy Lenin.

Formación Real Madrid:

Andriy Lunin; Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Luka Modric; Federico Valverde, Vinicius Jr y Karim Benzema.

Formación Barcelona:

Marc-André Ter Stegen; Jules Koundé, Gerard Piqué, Eric García, Marcos Alonso; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Ousmane Dembélé y Robert Lewandowski.

Por el lado de los culés, no contarán con Héctor Bellerín, Andreas Christensen y Memphis Depay. Y aunque las dudas en la condición física de Kounde lo podían sacar del partido, el defensor será parte del equipo pero como lateral derecho.

Para los merengues la gran noticia es que Benzema va de titular ya recuperado de su última lesión y que lo hizo perderse algunos encuentros de la temporada, incluido el Derbi con Atlético de Madrid.

El gran atractivo será el choque de goleadores entre Karim y Lewandowski, este último jugando su primer clásico de manera oficial ante la Casa Blanca con los colores blaugranas.

El ganador se quedará con el liderato de La Liga, mientras que un empate los dejará nuevamente igualados y sin sacarse ventajas en la tabla.

