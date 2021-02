El Chiringuito asegura que Real Madrid espera la decisión de Lionel Messi para buscar la contratación de Kylian Mbappé

Hace rato que Klylian Mbappé viene coqueteando con el Real Madrid, donde el equipo merengue no se ha quedado atrás y hasta el propio Zinedine Zidane ha afirmado que sería una gran idea tener al francés en sus filas.

Como el atacante tiene aún un año de contrato con el PSG, la Casa Blanca está esperando el término de ese vínculo para quedarse con el jugador, sin embargo, existe otra tesis, y es que el gigante español vaya por él en el próximo verano europeo.

Según detalló Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito de Jugones, dependería de Lionel Messi para tomar esta decisión, porque si se va al PSG el cuadro de París estaría obligado a desprenderse de alguna de sus figuras.

“El objetivo del Madrid para la campaña que viene es Mbappé. El Madrid está muy pendiente de lo que pase con Messi. Si el argentino se queda en Barcelona, el Real Madrid cree que será imposible fichar este verano a Mbappé. Pero si el PSG no pudiese pagar el sueldazo de sus estrellas, el Madrid entraría en acción”, afirmó.

Agregando que “también puede pasar que el PSG pida muchísimo dinero y el Madrid ahora mismo no podría pagar 150 millones. Si eso ocurre, el club blanco le pediría un último esfuerzo: ‘Espera un año’. Mbappé quiere salir del PSG en junio y no renueva porque está esperando al Madrid, pero Florentino no lanza ninguna oferta porque está esperando a Leo Messi”.

El mismo periodista aseguró que de fallar el plan por Mbappé, el Real Madrid iría por otra joyita: Erling Haaland.

“El Madrid tiene muy claro que este verano va a hacer fichajes y si no llega Mbappé, el Real Madrid quiere que llegue Haaland. Y va a hacer todo lo posible. Uno de los dos va a jugar en el Madrid porque para el próximo mes de junio el club quiere fichar a una estrella: Mbappé primero y Haaland después”, cerró Pedrerol.