Kylian Mbappé pone en la mesa su salida del PSG: "Estoy en un periodo de reflexión"

Kylian Mbappé es, sin duda, uno de los jugadores más codiciados que puede haber en el mercado de fichajes que se avecina para la próxima temporada pues su contrato con el PSG finaliza en julio de 2022 por lo que su renovación es un tema de vital importancia para la institución parisina.

El delantero de 22 años tuvo un partido destacado ante el Montpellier en la victoria 4-0 con dos goles y una asistencia pero esto quedó en un segundo plano luego de sus palabras posteriores al encuentro. "Estamos discutiendo con el club para encontrar un proyecto. Lo estoy pensando porque creo que si firmo, es para estar mucho tiempo", apuntó.

Sin embargo, el campeón del mundo no tiene palabra definitiva. "Estoy muy feliz aquí, siempre he sido muy feliz aquí. La afición, el club, siempre me han ayudado. Por eso ya, siempre estaré agradecido al club. Pero quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar", dijo.

"Pronto habrá que tomar una decisión, pero estoy en el proceso de pensar. Si tuviera la respuesta hoy, la habría dicho hoy. Pero no es un deseo de ahorrar tiempo, es realmente un reflejo. No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato. No... Si firmo es para quedarme. Y eso merece una reflexión", añadió.

Kylian Mbappé es uno de los grandes objetos de deseo de Real Madrid desde hace varios años, incluso antes de irse del Mónaco con rumbo al PSG. Se trataría de un gran golpe en el mercado.