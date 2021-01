PSG vs Montpellier | Ver EN VIVO a los parisinos de Neymar y Mbappé por la fecha 21 de la Ligue 1

A pesar de un inicio irregular en la liga francesa, el PSG ya es el puntero. A pesar de lo anterior, hay varios equipos que luchan por el título. Los parisinos reciben al Montpellier con la misión de quedarse en lo más alto de la tabla.

Con Neymar de vuelta en el 11 inicial, Mauricio Pochettino tiene la dura tarea de escoger a los titulares en un equipo plagado de estrellas. El entrenador argentino va por sus quinto partido dirigido, de los cuales no ha perdido ninguno. Incluso, uno es un título. La Supercopa de Francia tras vencer por 2-1 al Marsella.

Lille y Lyon son los equipos que parecen estar a la altura del PSG. El primero, tiene la misma cantidad de puntos que los parisinos, 42. Mientras que el Lyon se queda atrás por dos unidades, acechando a sus rivales en el tercer puesto de la Ligue 1.

A pesar del buen momento del equipo de Pochettino, hay una serie de rumores que desacomodan al equipo. Se trata de Kylian Mbappé. El astro francés no la pasa bien. A pesar de ser el goleador de la liga, los hinchas no están conformes con su rendimiento y ya suena en el Real Madrid. Los Merengues no están satisfechos con Eden Hazard y ven con buenos ojos una llegada de Mbappé. ¿Veremos a la mega estrella francesa de blanco esta temporada?



Día y hora: ¿cuándo juegan PSG y Montpellier por la Ligue 1?

El partido entre PSG y Montpellier se jugará el día viernes 22 de enero a las 17:00 horas, hora chilena.

Neymar y Mbappé deberían jugar juntos frente al Montpellier, a menos que los dichos sobre el francés sean más que rumores. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV PSG vs Montpellier?

El encuentro será transmitido por DirecTV:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible en la plataforma de DirecTV, en DirecTV GO.