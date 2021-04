Real Betis vs Valencia | Día, hora y canal para ver en vivo al equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini por La Liga de España

La Liga de España tiene al Real Betis ilusionado, y es que el cuadro de Manuel Pellegrini realiza una increíble temporada y pelea por el quinto lugar de la tabla y un puesto directo en la próxima Europa League. Por una nueva fecha del futbol español, recibirán al Valencia en el Benito Villamarín.

Partidazo y que tiene un buen antecedente para el Betis luego de ganarles en el 2020 a los che por un 2-0, donde Pellegrini buscará una nueva victoria que los deje instalados en la quinta posición, la que comparte con la Real Sociedad, pero donde el equipo vasco los sobrepasa por diferencia de goles.

Es por ello que los tropiezos no sirven a esta altura y con Claudio Bravo de titular intentarán vencer al Valencia, elenco que se posiciona 13° en La Liga y no ha tenido una buena presentación. A pesar de no ganar, el último partido del Betis con el Atlético de Madrid pone el favoritismo en el equipo de los chilenos.

Día y hora: ¿cuándo juegan Real Betis vs Valencia por La Liga?



Real Betis vs Valencia será este domingo 18 de abril a las 12:30 horas de Chile.

El Betis de Bravo viene de un meritorio empate con Atlético de Madrid. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV Real Betis vs Valencia?



Real Betis vs Valencia será transmitido a través de ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿se puede ver EN VIVO y por streaming el partido?

Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo en ESPN Play y Zapping.