Real Betis y AS Roma animan un partidazo por Europa League: Horario y dónde ver

Esta semana regresa el fútbol internacional con grandes encuentros por la fecha 4 de la UEFA Europa League, en ese contexto el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo recibirán la visita de la AS Roma de José Mourinho en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Gran encuentro donde el cuadro del Ingeniero y del portero nacional buscan prácticamente asegurar su presencia en octavos de final, ya que, son líderes del grupo C del torneo europeo con puntaje perfecto, producto de sus tres triunfos en igual cantidad de partidos.

¿Cuándo juegan Real Betis contra la AS Roma por Europa League?

Real Betis vs AS Roma juegan este jueves 13 de octubre a las 13:45 horas de Chile.

¿En qué canal ver en vivo por TV al Real Betis de Pellegrini y Claudio Bravo?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la fase de grupos de la Europa League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app STAR+.

¿Cómo llegan a la fecha 4 de la UEFA Europa League?

El conjunto verdiblanco llega como líder del grupo C de la UEFA Europa League con 9 puntos, producto de sus tres triunfos en igual cantidad de partidos, gracias a sus victorias frente al HJK (2-0), Ludogorets (3-2) y al mencionado encuentro ante la Roma en Italia, encuentro que finalizó con triunfo hispano por 2-1, gracias a las anotaciones de Guido Rodríguez (40’) y Luiz Henrique (88’), mientras que el descuento capitalino fue obra de Paulo Dybala (34’) mediante lanzamiento penal.

Segunda derrota internacional para los hombres de The Special One, que salvo su victoria ante el HJK por 3-0, no han logrado sumar más unidades en el torneo continental, cayendo frente al Betis en la fecha 3 y en su estreno por 2-1 ante el Ludogorets de Bulgaria, quedando 3° en la tabla de posiciones con solo tres unidades.

Tabla de posiciones del grupo C de la UEFA Europa League: