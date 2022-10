Cuando se realizó el sorteo de la Europa League, uno de los duelos más interesantes, si no el más, resultó el del grupo C entre Real Betis y Roma pero no solo por ser dos de los equipos candidatos al título sino también por el enfrentamiento de dos experimentados entrenadores como Manuel Pellegrini y José Mourinho.

Más allá del prestigio de ambos estrategas, no han faltado polémicas en su historial común. La primera de ellas fue cuando el portugués sustituyó al chileno en el Real Madrid, de donde se marchó para luego liderar el proyecto del Málaga y en ese momento fue The Special One quien dio el primer golpe.

"La diferencia con Pellegrini es que si el Madrid me echa yo no iré al Málaga. Iré a un club grande en Inglaterra o en Italia, no al Málaga", dijo en su momento el lusitano, siempre contundente en sus declaraciones. Luego se siguieron enfrentando reiteradamente en La Liga y en Premier League.

Tras una década, esas palabras siguen retumbando en la cabeza del Ingeniero, quien un día antes de su duelo en el Olímpico de Roma habló con La Gazzetta dello Sport sobre el duelo, pero dejando claro que hay una rivalidad que sigue latente entre dos técnicos de época en el fútbol europeo.

Las palabras de Pellegrini a Mourinho

El timonel de los andaluces no se guardó nada. "Mourinho es un entrenador que ha tenido una carrera brillante y que yendo a la Roma ha hecho una elección de madurez. Recuerdo que cuando tras entrenar al Real Madrid yo me fui al Málaga y él tomó mi puesto. Entonces dijo que él nunca habría entrenado a un equipo como el Málaga. Una frase que se convirtió en viral, como se dice hoy en día. Yo estaba orgulloso de haber ido al Málaga, porque vivo de desafíos y aquello era un proyecto nuevo", afirmó.

Es por eso que ahora mira en presente y compara lo hecho por ambos en los banquillos. "Creo que a Mourinho le ha sucedido un poco lo mismo: él estaba en la élite del fútbol y ahora él también vive de desafíos, como llevar a la Roma a la Champions o ganar la Conference League", puntualizó.

"No entró en decadencia, pero tuvo salidas conflictivas en todos los últimos grandes clubes donde estuvo. Por eso mismo la elección de la Roma es un paso de gran madurez, en mi opinión, un paso que yo hice hace diez años antes yéndome a Málaga. Y ahora la Roma tiene a un gran entrenador con el cual puede dar un salto de calidad definitivo", indicó.