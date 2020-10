Escandaloso saqueo al Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini: offside inexistente y penal no cobrado

En semanas donde el VAR está en el centro de la polémica tras lo pasado en partidos como el de Chile ante Uruguay y en Perú con Brasil, desde España no llegaron hechos precisamente de apoyo a la tecnología aplicada al fútbol en busca de justicia tras un escándalo en el partido del Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo ante la Real Sociedad.

En el lance, el equipo de los chilenos se jugaba la punta de La Liga, pero encontró un importante sabotaje en el camino con dos jugadas que pudieron cambiar la historia del compromiso.

La primera se dio a los 46’, cuando tras un centro aparecía habilitado el paraguayo Antonio Sanabria y marcaba el tanto, hasta ahí, del empate. Tal era la certeza que, tras ver la repetición, el relator del compromiso en DirecTV Sports, Juan Furlanich, se animó a dar el nuevo marcador.

“Gol de Betis. Será gol de Real Betis, entonces, de Sanabria. Estamos 1-1… Si no pasa nada raro, claro”, expresó el argentino que quedó de una pieza cuando ratificaron el offside tirando una línea difusa y parecía hacer referencia al hombro del atacante. “¿Cómo? ¿Posición adelantada cobraron? Es insólito esto”, sentenció. Pedro Bozo, comentarista del mismo, tampoco daba crédito.

El offside que le cobraron a la Real Sociedad de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini. | Foto: DirecTV

El encuentro siguió y, poco más tarde, al propio Sanabria lo camisetearon en área contraria de tal manera que hasta le rajaron la camiseta. Literal. “Lo están revisando así que ya no quiero adelantarme, ya que damos mal parados en la anterior, pero debería ser penal. Salvo que me digan que Sanabria con la camiseta fue a buscar la mano del jugador de Real Sociedad, deberían cobrar penal”, sentenció, seguro, Furlanich.

Pero, increíblemente, el árbitro Xavier Estrada la revisó y cobró falta en ataque. “No, no, no. No entiendo más nada. Sigo sin poder entender qué acaba de cobrar el árbitro. A mí me dijeron que el VAR vino para entregar justicia, ¿no? Que llegaba para que el fútbol sea más justo. Algo nos vendieron cambiado, eh”, disparó el relator.

El camiseteo del que fue víctima Antonio Sanabria. Nada dijo el juez tras revisar en el VAR. | Foto: DirecTV

Así le quedó la camiseta a Antonio Sanabria. Falta en ataque cobró el juez. | Foto: DirecTV

Para colmo de males, luego cobrarían un penal para la Real Sociedad que Mikel Oyarzabal cambiaría por gol. Había abierto la cuenta Portu y, con el Real Betis jugado, Adnan Januzak puso el 0-3 final a los 88’.

Tras la caída ante el Real Madrid hace unas semanas, Manuel Pellegrini se tiró en contra del referato. “Jugar contra el Real Madrid, contra el VAR y contra las expulsiones es muy difícil”, lanzó en la ocasión y se abrió un expediente en su contra. ¿Qué pasará ahora?