Arrancó el año y con eso el mercado invernal de fichajes en el fútbol español. El Real Betis prepara sus movimientos para renovaciones y posibles salidas del club verdiblanco. Claudio Bravo, pieza importante para Manuel Pellegrini, tiene vínculo con el equipo hasta junio de 2023.

El Betis busca extender el contrato del arquero chileno, pero con la condición de rebajarle el sueldo. Esto se debe a que el elenco que dirige el “Ingeniero” vive un momento complejo en materia financiera, lo que además dificulta la contratación de refuerzos, por lo que no descartan vender a algunas de sus figuras, según informó el Diario de Sevilla.

"De fuera hacia el club no sabemos los movimientos que puede haber. Pero el club no está en el mercado, porque sabemos la situación económica que hay. No hay capacidad para ir al mercado y no pensamos hacer ningún movimiento. Si se concreta una salida importante que pueda ser una solución para el club, ya veremos cómo reaccionaríamos", expresó Pellegrini en la previa del partido con el Athletic.

Con ese panorama claro, la dirigencia del cuadro español trabaja para renovar a los jugadores que están por terminar sus vínculos, entre ellos Claudio Bravo, a quien sólo le quedan seis meses para convertirse en jugador libre. Sin embargo, el elenco sevillano buscaría ofrecerle al chileno una rebaja en el sueldo para que siga en el club. Una situación similar vive Andrés Guardado.

En la presente temporada, el formado en Colo Colo ha jugado siete partidos -dos por La Liga y cinco por Europa League-, en donde recibió cinco goles y dejó su pórtico en cero en tres oportunidades. Pero, a pesar de sus buenas actuaciones, el portero Rui Silva se ha ganado el puesto en la oncena titular, luego de que una lesión del capitán de la selección chilena lo dejara fuera de la nómina.

Por ahora, mientras se afinan detalles, el Betis se prepara para su partido por la Copa del Rey este jueves contra Ibiza-Islas Pitiusas y luego el domingo 8 de enero, contra el Rayo Vallecano por La Liga.