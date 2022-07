El brasileño Raphinha se acopló de forma perfecta al funcionamiento del Barcelona en la pretemporada, a sólo semanas de su arribo desde el Leeds United.

El delantero, quien le marcó un golazo al Real Madrid en un duelo amistoso, recordó a Marcelo Bielsa y le agradeció por todo lo que aprendió cuando estuvo a sus órdenes en Inglaterra.

"Es un entrenador que me ayudó mucho desde el primer momento que llegué al Leeds. Siempre exige más, siempre exige un máximo rendimiento. Me ayudó a llegar a la selección y me ayudó a llegar al Barça. Si no fuese por sus enseñanzas, en grupo o individualmente, probablemente no estaría aquí", señaló Raphinha en diálogo con Mundodpoertivo.

"Además de tener un estilo de juego siempre respetuoso con el balón, busca el máximo rendimiento en los entrenamientos y en los partidos, fue una persona importante para mí y para mi carrera, siempre le voy a llevar conmigo", añadió.

Dice que no hay nadie que se le iguale: "Cada uno tiene su forma, pero Bielsa tiene un manera única de trabajar, llamémosle 'el estilo Bielsa'".

Sobre sus primeras impresiones con Xavi Hernández, comentó: "Me llamó mucho la atención algo que ya había visto jugando, es una manera de jugar y ahora de entrenar siempre cerca de la portería rival, algo que a los delanteros nos encanta. La manera de presionar, siempre buscando el contacto con el balón y los goles, a mí me gusta mucho este estilo, me ayuda bastante".

"También me gusta que tiene una manera de trabajar próxima a los futbolistas y eso es algo que me gusta en los entrenadores. En el poco tiempo que llevo aquí, es un entrenador que siempre está cercano, busca ayudar de la mejor manera posible. Sabe cómo tratar al jugador y las necesidades que tiene", complementó.

Finalmente, reveló quiénes han sido sus mejores amigos desde su arribo: "Estoy muy próximo a Ansu y a Ronald (Araujo), porque los dos hablan portugués y Ronald además porque es sudamericano y hay más proximidad. Al hablar los dos portugués hay más convivencia con ellos dos, pero me relaciono con todo el mundo".

"Poco a poco me voy llevando bien con todos, mi plan de vida es llevarme bien con todo el mundo. Por ahora, estoy más rato con Ansu y Ronald porque hablan portugués, pero todos me han acogido muy bien y estoy muy agradecido", finalizó.