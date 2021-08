Barcelona vs RB Salzburgo | Ver EN VIVO ONLINE y por TV el partido amistoso de los blaugranas

El futbol europeo está pronto a comenzar con la temporada 2021-22, a causa de esto, no son pocos los equipos que se preparan con partidos amistosos de pretemporada, uno de ellos es el Barcelona que visitará al RB Salzburgo en el Red Bull Arena de Salzburgo.

Los culés esperan comenzar de la mejor manera La Liga, el conjunto dirigido por Ronald Koeman espera dejar atrás la temporada 2020-21, donde solo lograron quedarse con la Copa del Rey, terminando en el 3° lugar del torneo liguero y quedando eliminados en octavos de final de la Champions a manos del PSG.

En las próximas horas, los blaugranas esperan confirmar la permanencia de su máxima figura, Lionel Messi, los catalanes se enfocaron ciento por ciento en lograr la renovación del astro argentino, y si bien, aún no hay nada oficial, ya hay trascendidos de que la pulga se quedaría por al menos cinco temporadas más en el Barcelona.

En lo que respecta a la pretemporada, el FCB viene de vencer por 3-0 al Stuttgart con anotaciones de Memphis Depay (21’), Yusuf Demir (36’) y Riqui Puig (73’), con un once titular que fue una mezcla entre experimentados y canteranos de la Masia.

Día y hora: ¿Cuándo juegan RB Salzburgo vs Barcelona?

RB Salzburgo vs Barcelona juegan este miércoles 4 de agosto a las 13:00 hrs de Chile.

A falta de confirmación oficial, Lionel Messi permanecerá en el Barcelona por las próximas cinco temporada. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a RB Salzburgo vs Barcelona?

El partido será transmitido por DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports

DirecTV: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a RB Salzburgo vs Barcelona?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Barca TV+ y DirecTV GO.