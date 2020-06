Quique Setién explica la "humillación" a Griezmann que incluyó a Arturo Vidal: "No pueden jugar todos"

El Barcelona regala más terreno en la tabla y le cede otro pedazo del título al Real Madrid. Tras el duelo, el DT Quique Setién analizó el empate contra Atlético Madrid, duelo que tuvo a Arturo Vidal como titular y reemplazado a los 90’.

“Es una pena. Cada vez lo tenemos más complicado. Dejar estos puntos supone que nos alejamos realmente de la posibilidad del título. Hay que seguir trabajando. El Atlético es un buen equipo”, dijo Setién.

Agregó que pese a todo “estoy bastante contento con el juego del equipo. Es cierto que no hemos podido, pero en algunos momentos hemos controlado bastante bien. No es fácil jugar contra este equipo, que es muy disciplinado. Estoy bastante contento con el trabajo de mis jugadores y con cómo hemos planteado el partido”.

Siguió complementando: “no me voy satisfecho del todo porque no hemos ganado, pero me voy contento porque todos los jugadores han hecho un gran partido contra un gran rival. Hemos estado extraordinariamente bien. Nos está faltando ese punto de acierto que nos acomoden los partidos de mejor manera”.

Respecto a la polémica por sacar del equipo a Antoine Griezmann, el DT argumentó además por qué lo hizo ingresar por el Rey Arturo cumplido el tiempo reglamentario. Muchos consideraron el hecho como una humilación para el francés.

“Le veo bien, pero el problema es que no pueden jugar todos. Es verdad que en este momento no era lógico sacarlo, pero lo estábamos haciendo bien. Riqui Puig lo hacía muy bien, a Suárez siempre hay que tratar de tenerlo en el campo, Leo igual y no era fácil encontrarle un sitio sin desestabilizar el equipo, quitando un medio o con otra opción. Es duro para un jugador de su nivel, pero las circunstancias me han obligado a ello”, expuso.

Vidal ante el Atlético.

Por último fue consultado por su discutida continuidad en la banca: “no me siento discutido en absoluto. Me siento respaldado por el vestuario. De la reunión con la directiva, no voy a desvelar cómo se desarrolló ni lo que se dijo en ella".

Sentencia que “naturalmente (podemos seguir peleando por el título). El equipo ha hecho un gran partido. Estamos convencidos de que podemos continuar adelante. Seguimos fuertes, con muchas ganas de tratar de ganar los puntos que nos quedan”.