¿Qué es el Boxing Day? El origen de la tradición futbolera navideña que nació hace 160 años

Cada año en época de fiestas de fin de año escuchamos que se acerca el tradicional Boxing Day, un evento futbolero que se celebra en lugares como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, pero cuyo orígenes nacieron en Inglaterra.

Navidad es para muchos sinónimo de descanso, familia y reposo de las actividades cotidianas, excepto para los ingleses, que todo el año esperan la llegada del 26 de diciembre para vivir una verdadera maratón de partidos del más alto nivel.

¿Qué significa Boxing Day? El término se acuñó en 1833, y aunque el origen oficial nunca se ha determinado con certeza, existen tres teorías que con igual éxito explican el nacimiento del tradicional festejo.

La primera y la más aceptadas de las tesis hace alusión a la traducción literal: box (caja) day (día), entendiendo que en aquella época los empleados más desfavorecidos de Inglaterra recibían cajas de regalo por parte de sus patrones, con elementos valiosos de la época, como mermelada, telas y botones.

La segunda teoría apunta a una supuesta tradición de los trabajadores marinos que llevaban una caja cerrada con dinero para la buena fortuna. Si los marineros llegaban bien a destino, la caja se entregaba a un religioso, se abría en Navidad y se repartía el contenido a los pobres.

El último de los supuesto orígenes del nombre Boxing Day se remonta a los tiempos en que se disponían de caja paras recolectar dinero en las iglesias, para luego abrirlas el día posterior a Navidad ayudando a los más necesitados.

Sea cual sea el origen, lo cierto es que el primer partido oficial entre clubes, un clásico entre el Sheffield FC y el Hallam FC, tuvo lugar un 26 de diciembre, hace largos 160 años.

Este duelo marcó el precedente para que aquel día quedara marcado a fuego en el calendario, dando pie a que más adelante se pudiera convertir en un festín de fútbol cada año con los partidos más apetitosos de la fecha.

El tradicional Boxing Day sólo permitirá aficionados en el choque del Liverpool.

Durante las campañas de 1957 y 1958 incluso se adoptó la tradición de escoger partidos a dedo para disputarse la ida el 15 de diciembre y la vuelta el 26, al día siguiente.

Otra práctica que se hizo común durante aquellos años era que los numerosos espectadores donaran dinero al ingresar al estadio, tradición que afortunadamente se mantiene hasta nuestros días.

Obviamente debido a la pandemia este 2020 el Boxing Day se llevará a cabo de manera atípica y sólo el campeón vigente, Liverpool de Jurgen Kloop, podrá tener la fortuna de contar con algunos pocos aficionados con suerte en las gradas.

ESTOS SON LOS PARTIDOS QUE SE DISPUTARÁN ESTE BOXING DAY DE 2020

JORNADA DE SÁBADO

-Leicester City vs Manchester United: 09:30 horas

-Aston Villa vs Crystal Palace: 12:00 horas

-Fulham vs Southampton: 12:00 horas

-Arsenal vs Chelsea: 14:30 horas

-Manchester City vs Newcastle: 17:00 horas

-Sheffield United vs Everton: 17:00 horas

JORNADA DE DOMINGO

-Leeds United vs Burnley: 09:30 horas

-West Ham vs Brighton: 11:15 horas

-Liverpool vs West Brom: 13:30 horas

-Wolves vs Tottenham: 16:15 horas

La notable y maratónica jornada de partidos finalizará con los 32avos de la FA CUP de Inglaterra, que tendrá 16 partidos desde el 8 al 11 de enero.