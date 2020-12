Marcelo Bielsa estalla contra la prensa en Inglaterra: "Intentan desestabilizar sugiriendo a los jugadores que hay que cambiar el estilo"

El Leeds United de Marcelo Bielsa sufrió una dura goleada por 6-2 ante el Manchester United que sigue generando coletazos en Inglaterra. El equipo del Loco fue ampliamento superado por los Reds Devils, pero el entrenador rosarino aseguró que no abandonará su forma de juego.

Sobre esto, el ex DT de la selección chilena atendió a los medios de comunicación en la previa del próximo partido ante Burnley y acusó a la prensa de querer desestabilizar a su equipo en la Premier League.

"No me preocupo demasiado por lo que piense la prensa, siempre escucho, leo y tomo el mejor mensaje posible de lo que está escrito. Lo que sí me preocupa es que lo que está escrito influye en el público, disminuyen la capacidad de comprensión del público", comenzó el Loco.

Añadiendo que "además, intentan desestabilizar sugiriendo a los jugadores que hay que cambiar el estilo. Por supuesto, esto sucede cuando los resultados lo permiten. No importa si en el juego anterior la opinión era completamente diferente".

Hasta ahora, el equipo de Bielsa suma siete derrotas, cinco victorias y dos empates, consiguiendo 17 puntos de 42 posibles. Actualmente marchan en la 14º posición de la Premier League, logrando un rendimiento del 40,4%.