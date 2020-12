Bielsa sigue firme en sus convicciones, a pesar de la goleada: “No vamos a abandonar la forma en la que jugamos”

Marcelo Bielsa lamentó la goleada que sufrió Leeds United a manos del Manchester United, por la jornada 14 de la Premier League. Sin embargo, aseguró que a pesar de ello no cambiará su filosofía de juego.

“Si el rival impone su forma de jugar es porque no supimos neutralizarla. Vamos a corregir lo que estuvo mal y mantener lo que está bien. No vamos a abandonar la forma en la que jugamos, no creo que haya fallado el plan que teníamos para este partido”. mencionó.

“En el primer tiempo tuvimos opciones similares a las que ellos tuvieron, pero no convertimos. Elaboramos ocasiones de gol, y las del United fueron apenas nosotros perdimos el balón”, agregó.

En la misma línea, complementó que “fuimos lentos en los retrocesos y ellos rápidos en las transiciones, y eso está vinculado a que cuando no lográbamos terminar los ataques nos costaba volver al ritmo adecuado”.

Finalmente, al ser consultado sobre el impacto por el hecho de no haber recibido nunca una goleada de este tipo en Europa, expresó escuetamente que “por supuesto que es un marcador muy doloroso”.