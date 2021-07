Presidente de Vélez furioso se lanza con todo contra Pablo Galdames y lo acusa de codicia: "No se portó bien, pero es todo: economía, avaricia, el entorno"

Pablo Galdames se despidió de Vélez Sarsfield tras finalizar su contrato con el club, y aunque inicialmente su salida pareció ser en buenos términos, el presidente del elenco argentino, Sergio Rapisarda, se encargó de demostrar lo contrario con durísimas declaraciones contra el chileno.

El volante de 24 está actualmente con la selección chilena, enfocado de lleno en el duelo ante Brasil de este viernes por el boleto a semifinales de Copa América. Sin embargo, un amargo episodio llegó a empañar su concentración.

A sólo un día de su emotiva despedida de los de Liniers, el timonel del equipo prendió el ventilador en TNT Sports Argentina y salió a disparar con rabia contra Galdames, dejando en claro que su partida le dejó disconforme.

"(Pablo) Galdames no se portó bien, pero es todo: la economía, la avaricia, el entorno... Hoy en día los jugadores no se manejan solos. A veces uno tiene estos tragos amargos, porque hay cosas que no se comprenden", lanzó.