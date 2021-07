Pablo Galdames confirma su adiós de Vélez Sarsfield y dedica emotiva despedida: Racing Club asoma en el horizonte del chileno

Pablo Galdames se encuentra con la selección chilena en Brasil a espera del partido contra la Verdeamarela por los cuartos de final de la Copa América 2021, duelo programado para este viernes por el paso a las semifinales del torneo continental.

En paralelo, el mediocampista de 24 años define y su futuro y ya hay un hecho confirmado: no seguirá en Vélez Sarsfield en medio de ofertas del Al Taawon de Arabia Saudita y Racing Club de Argentina, que busca reemplazante para Marcelo Díaz.

A través de redes sociales el volante chileno confirmó que no renovará contrato con Vélez y dedicó un emotivo adiós para el equipo que lo albergó desde mediados de 2018 como su primera casa internacional tras debutar en Unión Española.

“Como ha sido de público conocimiento hace ya un par de semanas, no extenderé mi contrato con el Club Atlético Vélez Sarsfield. Tengo muchos sentimientos encontrados y lo que más siento por el club y la gente que trabaja en él es plena gratitud”, manifestó Galdames en Instagram.

Pablo Galdames se despide de Vélez Sarsfield.

Agregó: “agradecer a la institución por haber confiado en mí y abrirme las puertas del club para que haya podido seguir desarrollándome como jugador y como persona. Quiero agradecer también a todos los funcionarios y a todos mis compañeros. Repetirles lo que les dije el día que nos despedimos… ¡se quedaron con un pedacito de mi corazón!”.

“Día a día me hicieron sentir como en casa. Pasamos buenos y malos momentos y siempre todos juntos buscamos un objetivo común: devolver a Vélez a los lugares que se merece. Me voy con la cabeza en alto, sonriendo y con la tranquilidad de que siempre dejé todo y siempre traté de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo desde el lugar que me tocó”, complementa.

Sentenció: “gracias Vélez… por volver a reunirme con mis amigos de la infancia e infinitas gracias por entregarme nuevas amistades que sé que perduraran en el tiempo. ¡Un abrazo grande para todos los fortineros, mis mayores deseos siempre!”.