Bielsa sobre Guardiola: "Él es mágico. Ya me di por vencido en intentar hacer lo que él hace"

En una entrevista con DAZN, Marcelo Bielsa reconoció su admiración por Pep Guardiola y aseguró que el Manchester City siempre es "indescifrable".

El DT del Leeds admitió que ha intentado imitar a Pep, pero no lo ha logrado: "Es un hombre mágico, lo que él sabe hacer a mí me cuesta enormemente intentarlo y ya me dí por vencido, pero tengo una genuina admiración por lo que hace".

"Interpretar las decisiones novedosas que él incorpora a un juego, ya es una forma de enamorarse del fútbol", añadió.

"El City siempre es indescifrable", señaló y respecto de su afirmación sobre necesitar la "sangre" del fútbol, indicó con misterio: "Pregúntale a Guardiola a ver qué dice sobre eso tan complicado que tiene el fútbol que a él lo atrae y lo mantiene dentro".

Bielsa asegura que el Man City de Guardiola es "indescifrable" (Foto: archivo)

Por otro lado, Bielsa reveló por qué le dicen Loco: "Cuando empecé a trabajar en las divisiones menores de Newell's, Carlos Picerni dirigía tres divisiones y yo tenía sólo una. Y mis entrenamientos duraban más que los tres de él. Entonces, él me decía que yo estaba loco, de ahí quedó".

En cuanto a su visión del fútbol, comentó: "El elogio máximo es acercar, a través de un grupo de jugadores, el juego a lo que el fútbol, como deporte, puede generar. Todos los deportes tienen una potencialidad de belleza que es muy difícil de conseguir y es mucho más difícil de conseguir en una proporción alta".

Respecto de su cargo como entrenador, expuso: "Es el peso más difícil que carga un entrenador. Cuando termina el partido y te vas a tu casa y perdiste, tienes la tristeza de mucha gente a tu cargo"

Y acerca de su temporada con el Leeds, aseveró: "Tratamos de hacer cada vez mejor lo que hacemos. No tengo muchas otras opciones que tratar de que lo que entiendo que debe hacerse, se haga cada vez mejor, porque no tengo imaginación para cosas muy distintas".

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.