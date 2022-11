La pelotita ya rueda en el Mundial de Qatar y, en el marco de la primera fecha de la fase de grupos, la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo choca ante su símil de Ghana para buscar sus primeras unidades del grupo H, donde además comparte con Uruguay y Corea del Sur.

¿Cuándo juegan Portugal vs Ghana por el Mundial de Qatar?

Portugal se enfrenta a Ghana este jueves 24 de noviembre a las 13:00 horas de Chile en el Estadio 974 de la ciudad de Doha, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial?

El duelo de Portugal vs Ghana se podrá ver en vivo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow.

Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 13:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 11:00 horas por DirecTV y DirecTV Go.

Ecuador: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO.

México: 10:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7.

Paraguay: 13:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina.

Uruguay: 13:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV.

Venezuela: 12:00 horas por DirecTV Sports, Televen.

Revisa la nómina de Portugal para el Mundial de Qatar:

Arqueros

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) y Rui Patrício (AS Roma).

Defensores

Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG) y Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Mediocampistas

João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) y William Carvalho (Betis).

Delanteros

André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milán) y Ricardo Horta (SC Braga).

Grupo H de Qatar 2022