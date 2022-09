Cristiano Ronaldo y compañía reciben al compilado nacional español para definir quién lidera el Grupo 2A y se clasifica a la Final Four de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Portugal vs España EN VIVO | Cómo y dónde ver ONLINE, por STREAMING y EN DIRECTO la UEFA Nations League

Portugal recibe en el Estadio de Braga a España, por la última jornada del Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, ambos buscando quedarse con la cima de la tabla de posiciones.

Cristiano Ronaldo y compañía son líderes con 10 puntos, a dos de diferencia, por lo que con un empate se meten en la recta final. En su partido anterior, superó a la República Checa por 4 a 0 con goles de Fernandes, Jota y un doblete de Dalot.

Los dirigidos por Luis Enrique, en tanto, sólo pueden ilusionarse con la siguiente fase si consiguen un triunfo. Los españoles cedieron terreno al caer sorpresivamente la fecha pasada ante Suiza por 2 a 1. El descuento fue obra de Alba.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Portugal vs España por UEFA Nations League?

Portugal vs España juegan este martes 27 de septiembre a las 15:45 hrs de Chile en el Estadio de Braga.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Portugal vs España por UEFA Nations League?

El partido es transmitido por la señal de ESPN en los siguientes canales:

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)r

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Portugal vs España por UEFA Nations League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming puedes hacerlo en Star+.