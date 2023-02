El Manojito de Claveles enfrentará a Always Ready de Bolivia.

Magallanes vuelve a la Copa Libertadores luego de casi 40 años, en donde enfrentará a Always Ready por la ida de la fase 2. Este partido tendrá una particularidad, ya que será transmitido de manera gratuita a través de la televisión abierta. Revisa a continuación el canal encargado de darlo.

¿Qué canal dará el partido de Magallanes en la Copa Libertadores?

La señal que transmitirá el partido del Manojito de Claveles por televisión abierta será Chilevisión.

¿Cuándo es el partido?

Magallanes enfrenta a Always Ready el día jueves 23 de febrero a las 19:00 horas de Chile, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Una campaña histórica

Si a un hincha de Magallanes le hubieran dicho hace un año que estarían jugando Copa Libertadores, pocos lo habrían creído. Lo cierto es que la gran campaña de los dirigidos por Nicolás Núñez, con el ascenso en la Primera B y el título de la Copa Chile, tuvieron como consecuencia que hoy nuevamente estén jugando un torneo internacional.

La única vez que el Manojito de Claveles había jugado la Copa Libertadores, fue en el lejano 1985. Hoy tienen una nueva oportunidad ante un rival que asoma como complicado. Always Ready de Bolivia es un equipo que sabe lo que es disputar torneos internacionales en el último tiempo, además de que es local en la altura de La Paz, por lo que es importante viajar con un buen resultado en el bolsillo.

Magallanes no había tenido un buen inicio en el Campeonato Nacional 2023, en donde no conocían la victoria, pero en el último partido lograron derrotar a Unión Española, por lo que al duelo ante Always Ready llegarán con confianza. El encuentro contra el equipo boliviano se disputará en el Estadio El Teniente de Rancagua, mismo escenario donde ganaron la Copa Chile y se ganaron el derecho a jugar la Copa Libertadores.