Pronósticos Everton vs Deportes La Serena: la fecha 22 se abre con un choque clave por la permanencia

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Everton vs Deportes La Serena, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Este jueves a las 19:00 horas, Everton y Deportes La Serena abren la fecha 22 del Campeonato Nacional en el Estadio Sausalito, en un choque clave por la permanencia. Ambos llegan con rachas negativas: los Ruleteros arrastran tres encuentros sin victorias, mientras que los Granates acumulan nueve compromisos sin poder ganar.

El cuadro de Viña del Mar y el conjunto papayero tienen 19 puntos, a cinco de Unión Española, que hoy está en zona de descenso junto a Deportes Iquique, último de la tabla con tan solo 11 unidades.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Everton vs Deportes La Serena

Ambos equipos anotarán: Si 1.94 Goles totales: Más de 2.5 2.07 Córners de Everton: Menos de 5.5 1.99

El Sausalito recibe goles de los dos equipos

En siete de los 11 partidos de Everton como local en la Liga de Primera 2025, hubo goles de los dos equipos.

En nueve de los 11 encuentros de Deportes La Serena de visitante en el torneo, también marcaron al menos un tanto ambos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.94 en Jugabet

Una tendencia goleadora en Everton – La Serena

En ocho de los recientes 13 compromisos de los Ruleteros, se contabilizaron más de dos anotaciones.

También se marcaron tres goles o más en 10 de las últimas 15 actuaciones del cuadro papayero.

Goles totales: Más de 2.5 – 2.07 en Jugabet

Menos de seis córners para Everton

En 15 de los 20 encuentros que disputaron en la liga chilena actual, los Ruleteros ejecutaron menos de seis saques desde la esquina.

Córners de Everton: Menos de 5.5 – 1.99 en Jugabet

Cuotas en Everton vs Deportes La Serena

Everton vs Deportes La Serena: últimos partidos