Polémico periodista argentino Pablo Carrozza no suelta a Colombia: "Sigo pensando están para jugar en la Concacaf, es un equipito"

Pablo Carroza, el periodista argentino que no tiene pelos en la lengua, conversó con Redgol de varios temas polémicos y uno de ellos fue, el cruce que tuvo con los colombianos luego de unos ácidos comentarios.

Resulta que el comentarista aseguró luego del empate entre los cafeteros y Argentina, que el seleccionado de Reinaldo Rueda era tan malo, que tenía que jugar en Centroamérica con Haití y Cuba.

Le consultamos si sigue pensando lo mismo, respondiendo que "sí, por su puesto, sigo pensando que Colombia sin James Rodríguez está para jugar en Centroamérica, es un equipito".

Agregando que "Colombia es un equipito y que Argentina le puede ganar con una selección de cabotaje (local) y esto no es una crítica a Colombia, es una crítica a nuestra selección, por qué si no le pudimos ganar a éstos, que son un desastre, que no tienen nada, que cambian los delanteros y siguen haciendo goles.

Luego del empate 0-0 entre Colombia y Venezuela, Carrozza sorprendió en su cuenta de Twitter al contar que un abogado colombiano lo había denunciado.

"Le mando un abrazo al abogado colombiano que me denunció por decir que la selección cafetera era un equipito. El prestigioso conjunto de Rueda no le pudo ganar a los suplentes de los suplentes de Venezuela. Felicito a la vinotinto por este punto clave en el clásico", escribió el polémico periodista.