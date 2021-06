Periodista argentino Pablo Carrozza no perdona al Community Manager de la selección chilena: "Quiero agarrarlo a trompadas"

Luego del empate entre la selección chilena y argentina 1-1 en Río de Janeiro en el debut de ambas escuadras en la actual Copa América, ocurrió un hecho singular que trajo muchas consecuencias al otro lado de la cordillera.

La cuenta oficial de La Roja escribió una vez finalizado el encuentro: "En Inglaterra nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir Revisar su carnet Y tener madre chilena... Y todo el pueblo cantó ¡Brereton, Brereton!".

A los argentinos no le gustó nada esta broma y el periodista Pablo Carroza en conversación con Redgol echa humito por la boca. "Me da bronca con el Community Manager de la selección chilena que se mete con algo tan sensible, creo que en Argentina no te podes meter con dos cosas: con Maradona y con las Malvinas", comenzó su alegato.

Según el profesional "él se metió con los dos, y yo quiero saber quién es, quiero cruzarmelo y cagarlo a trompadas porque la verdad lo que hizo el CM no lo puedo entender cómo se le permitió eso".

Además Carroza alega porque nadie se hizo cargo de escribir el twett en cuestión, y no puede entender cómo y por qué lo hicieron.

"Una cosa es que lo haga un hincha, un periodista, un tuitero, pero lo hace el Community Manager de la selección, porque él es la cara de la selección. Alguien le dijo 'dale para adelante' y es una locura lo que hicieron, no lo puedo creer", cerró.