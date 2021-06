Olé interroga a Pablo Milad por el polémico tuit de la selección chilena con la canción de Maradona: "No lo avalo"

Tras el empate 1-1 entre la selección chilena y Argentina en la Copa América, el Twitter oficial de la Roja publicó un mensaje que generó molestia al otro lado de la cordillera.

La desafortunada publicación hizo un juego con el debut del inglés Ben Brereton y la canción que el cantante Rodrigo le dedicó a Diego Maradona, la Mano de Dios.

"En Inglaterra nació, fue deseo de Dios, Crecer y sobrevivir, revisar su carnet tener madre chilena... Y todo el pueblo cantó...", escribió la cuenta de la selección chilena.

El parafraseo se hace justo el día en que la Conmebol homenajeó a Diego Maradona, ídolo argentino, por ser esta la primera Copa América sin él. Además, el 14 de junio se conmemora el día del final de la Guerra de las Islas Malvinas contra Inglaterra, donde murieron cientos de soldados argentinos.

El diario Olé llamó a Pablo Milad, presidente de la ANFP, para pedirle explicaciones por el mensaje y este aseguró que no tenía idea.

El tuit de la selección chilena que generó polémica

Este es el diálogo:

¿Usted está de acuerdo con la decisión de su equipo de comunicación?

- "Fue algo al margen, yo ahora me estoy enterando por ti. No sé realmente cuál era el fin o el origen de eso. Me estoy informando por tí. No tenía ningún conocimiento de ello".

¿Pero usted avala la decisión?

-No, por supuesto que no. El fútbol es una cosa y lo otro es otro. El partido dura 90 minutos y ahí se acaba.

¿Usted va a pedir explicaciones al equipo de comunicación por lo que han hecho?

-¿Pero esto quién lo publicó?

-Selección Chilena.

-Tenemos varias medios que publican con respecto a la selección chilena.

-Es el Twitter oficial de la selección chilena...

-No lo controlamos nosotros eso. Lo controla la empresa Mediapro. Déjame averiguar. Me estoy desayunando con lo que tú me dices.

-Pero usted ya me está diciendo no está de acuerdo con lo que se hizo.

-No, lógico. Pero no tengo los antecedentes para leer y decir que es incorrecto, pero cómo lo planteas tú claro que es incorrecto.