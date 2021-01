Bolsonaro desata polémica: "¿Cómo le vas a pagar a Marta el mismo sueldo que a Neymar?"

Al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le vuelven a llover las críticas, luego de referirse a una pregunta presente en el Examen Nacional de Bachillerato de aquel país, que aludía a los sueldos de Marta y Neymar, máximas figuras de las selecciones de fútbol femenina y masculina.

En la pregunta se planteaba que Marta ganaba en 2017 400.000 dólares y había marcado 103 goles para su selección, haciendo un promedio de 3.900 dólares por gol. Neymar, en tanto, ganaba 14,5 millones de dólares y había anotado 50, lo que arrojaba 290.000 dólares por cada gol.

El mandatario afirmó que su gobierno no fue el responsable de las preguntas de aquel examen y cuestionó que se compararan los salarios de ambos deportistas.

"El banco de preguntas de Enem no es de mi gobierno, es de gobiernos anteriores. Sigue habiendo cuestiones ridículas, ridículas, lidiar con asuntos ... Comparar mujeres jugando al fútbol y hombres. ¿Por qué Marta gana menos que Neymar? No es necesario compararlo. El fútbol femenino todavía no es una realidad en Brasil" indicó Bolsonaro.

"Lo que gana Neymar al año, no todos los equipos de fútbol juntos en Brasil lo ganan al año. ¿Cómo le vas a pagar a Marta el mismo salario? A esto se le llama iniciativa privada. La que gana el sueldo, la que muestra a dónde debe ir el mercado", añadió.

Finalmente, se quejó: "Se hacen preguntas absurdas predicando siempre la igualdad, pero desde abajo".

Las críticas en redes sociales no tardaron en llegar e incluso Marta le respondió le respondió al presidente en su Instagram. "Algunos serán recordados como los mejores de la historia. Otros...", dijo la futbolista.