Mientras el presidente dijo que iba a perseguir a los responsables. Para el ex mandatario fue una protesta pacífica.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó furioso ante la invasión de del Palacio de Planalto durante la jornada del domingo, mientras que el ex mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro, cuyos partidarios fueron los responsables del ataque, le bajó el perfil al suceso.

¿Cómo quedó el edificio de los tres poderes en Brasil?

Apenas se contaba una semana desde que Da Silva había asumido el poder, cuando bolsonaristas radicales arremetieron tanto contra el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal de Brasil y tuvieron enfrentamientos con la Policía Militar en la Explanada de los Ministerios, efectivos que buscaron controlar el ambiente con con gas pimienta y bombas aturdidoras.

Por lo mismo, el mandatario decidió firmar un decreto para que el gobierno federal asuma hasta el 31 de enero las competencias de seguridad en el distrito federal de Brasilia, después de que se proyectara que unas 3.000 personas participaron en los disturbios.

"No tiene precedentes", dijo Lula condenando la violencia que se registró y culpando a quienes definió como "fascistas y fanáticos", por generar una situación que "nunca se ha hecho en la historia de este país".

"Creemos que hubo falta de seguridad y quiero decirles que todas las personas que hicieron esto serán encontradas y serán castigadas", comentó el presidente, para luego añadir que "la democracia exige que la gente respete las instituciones que se crearon para la democracia".

"Aprovecharon el silencio del domingo, cuando todavía estamos formando el gobierno, para hacer lo que hicieron. Y ustedes saben que hay varios discursos del exp residente alentando eso. Y esa es también su responsabilidad y la de los partidos que lo apoyaron", puntualizó.

En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, indicó que "tenemos aproximadamente 200 personas detenidas in fraganti. Y continúan las detenciones in fraganti. Tenemos aproximadamente 40 buses incautados. Porque estos buses son instrumentos para perpetuar los delitos. Ya identificamos todos los buses que fueron a Brasilia y todos los financiadores de esos buses. Todavía hay gente, ahora mismo, en internet, hablando de continuidad de los actos terroristas. Y no podrán destruir la democracia brasileña".

La reacción de Bolsonaro

Por su lado, Jair Bolsonaro salió a reaccionar ante el suceso, aunque no de manera tajante. Su reacción fue más bien tibia, dado que fueron sus partidarios quienes se dispusieron a asaltar los edificios públicos, en una forma muy similar a lo que pasó en 2021 cuando fanáticos de Trump sucumbieron en el Congreso estadounidense.

"Las manifestaciones pacíficas, en forma de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla", escribió el ex mandatario en Twitter.

Y complementó que "a lo largo de mi mandato siempre he estado dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad".

"Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del ejecutivo de Brasil", puntualizó.