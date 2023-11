El octavo Balón de Oro conseguido por Lionel Messi este 2023 sigue generando polémica y el último en meterse al baile fue el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Pero como se podía pensar, el mandatario del país de la samba elogió al trasandino, a quien nombró como un ejemplo para la juventud y futbolistas de su nación.

Es común que en Brasil la figura de Lionel Messi sea resistida por la rivalidad entre la Verdeamarela y la Albiceleste. Por esta razón llamaron la atención las palabras de Lula, considerando además los dardos al fútbol local.

“No es posible que Messi no sirva de ejemplo a los jugadores brasileños. Un jugador de 36 años de edad y jugando en la liga de Estados Unidos, fue campeón mundial el año pasado y este año ganó de nuevo el Balón de Oro”, dijo Lula da Silva.

El mandatario agregó que “Messi tiene que ser una inspiración para la muchachada brasileña, para esos jugadores jóvenes que aparecen, son transferidos al exterior con 16 ó 17 años y después desaparecen”.

¿Palo para Neymar?

Hasta ahí la crítica era relativamente normal, pero después se lanzó contra los jugadores carreteros, lo que muchos consideraron un palo directo para Neymar, quien dejó el fútbol europeo como refuerzo del Al-Hilal de Arabia Saudita, hoy fuera por lesión de ligamentos. Y no es un misterio que al ex Barcelona le gusta pasarlo bien de noche.

“Ganar el Balón de Oro es para profesionales que no combinan con farras ni con fiestas nocturnas. Si usted no da ejemplo, no sirve para mucha cosa”, expuso tajante Lula.

Brasil no gana la Copa del Mundo desde Corea y Japón 2022. Lula Da Silva sentencia que “hace 22 años que no ganamos nada y de la forma como estamos, si no tomamos conciencia de que tenemos que mejorar y ser más serios y responsables, vamos a pasar mucho más tiempo sin ganar”.

