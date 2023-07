Boric le baja el perfil a declaraciones de Lula sobre su juventud: “No me siento ofendido”

Mientras el Presidente Boric arribaba a París este miércoles se refirió a las declaraciones dadas horas antes por su par Luiz Inácio Lula da Silva, Jefe de Estado de Brasil, que calificó al Mandatario chileno como “joven” y “ansioso” tras su discurso en la Cumbre Celac-UE, donde Gabriel Boric emplazaba a las naciones latinoamericanas y caribeñas a suscribir un documento que condenara a Rusia por la guerra de Ucrania, algo que no fue bien recibido por algunos países del continente americano.

Ante esto, el Mandatario le bajó el perfil a las palabras de “Lula” e indicó su profundo respeto y cariño al Presidente de Brasil “no tengo diferencias sustantivas en esto y no me cabe duda de que estamos por la paz”.

Agregó “no me siento ofendido. Estoy tranquilo, las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él, tengo la mejor impresión, somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices respecto a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional”.

En cuanto a la declaración conjunta que mencionó en la Cumbre indicó que esta se encuentra trabada “(pero) lo importante es que seamos capaces de defender el derecho internacional a toda costa. No olvidemos que el día de mañana podríamos ser nosotros”.

Gabriel Boric continúa con la gira europea

Esta semana el Presidente Gabriel Boric continuará con la gira europea, donde tras participar en la la Cumbre Celac-UE, se reunirá de manera bilateral con el Mandatario de Francia, Emmanuel Macron, en una gira que se extenderá hasta el próximo jueves 21 de julio y que incluyó viajes por Bélgica y Suiza, además de reuniones con diversos inversionistas extranjeros y del sector del litio.

Junto al Presidente, se hacen presente la comitiva de representantes del empresariado chileno y los ministros de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren; de Ciencia, Aisén Etcheverry; de Energía, Diego Pardow, y de Economía, Nicolás Grau.