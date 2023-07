El próximo 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet. En este contexto, el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al tema en una entrevista con la radio “Cadena Ser” en Madrid.

¿Qué propuso Boric para los 50 años del Golpe de Estado?

En la entrevista con la emisora española, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a todos los partidos políticos de Chile a firmar una declaración conjunta por los 50 años del golpe de Estado.

“Hay una herida que no está cerrada. Solo ayer había una noticia que en Chile, en un sector del norte, se habían iniciado trabajos para intentar encontrar cuerpos de personas desaparecidas en 1973″, comenzó diciendo el mandatario.

“En Chile todavía tenemos detenidos desaparecidos, todavía tenemos gente que no sabemos dónde está, que dejó de estar por pensar distinto a la dictadura. Entonces, hay una herida abierta sobre la cual es necesario conversar “, continuó diciendo.

Respecto del rechazo hacia la dictadura en Chile, el presidente Boric manifestó que “está por verse si hay consenso. Vamos a invitar a todos los partidos a firmar una declaración en ese sentido “.

“Siempre hay quienes tratan de buscar justificación, según el contexto, del quiebre de la democracia. Yo creo que el quiebre de la democracia de un gobierno legalmente constituido y que ejercía democráticamente sus funciones, es sencillamente inaceptable”, sentenció.

¿Qué dijo la oposición al respecto?

Tras conocerse la entrevista, inmediatamente, la oposición reaccionó negativamente al llamado del presidente.

“Boric está acostumbrado a invitarnos desde el extranjero a hacer acuerdos y pactos para quedar como un gran líder conciliador“, declaró el diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.

“Preferimos que venga acá a Chile, a dar la cara a los chilenos que lo apoyan a penas con el 25%. Nosotros no estamos disponibles para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada y coaptada por el Partido Comunista, con una visión de pasado”, agregó.

Por otro lado, el senador y jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, afirmó que es “un intento del Gobierno de cambiar la agenda de las noticias y pasar del escándalo de las donaciones al comodín de siempre: Pinochet”.