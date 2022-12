El primer finalista del Mundial de Qatar es la selección de Argentina que se impuso por 3-0 ante Croacia con una increíble participación del delantero Lionel Messi, que se convirtió en el jugador con más partidos y el máximo goleador argentino en la historia de las Copas del Mundo. La Albiceleste logró avanzar a su sexta final en una Copa del Mundo.

¿Podría jugar Lionel Messi el próximo Mundial de 2026?

El crack chileno comentó después de la semifinal ante Croacia que “es un orgullo poder terminar mi recorrido en los Mundiales jugando esta final. Es algo emocionante lo que estoy viviendo. Seguramente el domingo va a ser su último partido en un Mundial. Son muchos años ya para el siguiente mundial y no creo que se me dé. Así que espero terminar de la mejor forma”.

Además señaló en zona mixta que “estoy disfrutando muchísimo todo esto. Me siento bien, me siento fuerte para afrontar cada partido. Venimos haciendo un sacrificio muy grande, el último partido que jugamos fue con un alargue que no fue nada fácil. Llegábamos cansados, pero el grupo volvió a sacar fuerza de donde no tiene para dar un plus más. Hicimos un partido muy serio, sabíamos que iba a ser el partido que fue”.

¿Cuántas finales ha disputado Lionel Messi con la Albiceleste?

La primera final de Messi fue en la Copa América 2007, dónde fue titular y la selección argentina cayó por 3-0 ante Brasil. La segunda final fue en el Mundial de Brasil 2014 y la Albiceleste cayó ante Alemania por la cuenta mínima y se quedaron con el segundo lugar.

La tercera final fue en la Copa América 2015, y la Pulga junto a su selección enfrentaron a Chile quiénes finalmente se quedaron con el título. Un año después chilenos y argentinos se volvieron a encontrar en la Copa América Centenario y nuevamente la Albiceleste perdió en la definición a penales.

Su quinta final fue en la Copa América 2021 dónde Messi logró coronarse campeón por primera vez con la selección Argentina, y su sexta final será este domingo en el Mundial de Qatar 2022.