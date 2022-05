Chile tiene más que furioso a Ecuador luego de la denuncia contra Byron Castillo. La Roja presentó un reclamo formal a la FIFA por la mala inscripción del jugador y pide los puntos para clasificar al Mundial de Qatar 2022 por secretaría.

Ante los rumores que surgieron por la nacionalidad del involucrado, que sería colombiano y no ecuatoriano, desde la Federación de Fútbol de nuestro país recopilaron información. Los abogados encontraron irregularidades y decicieron ir a buscar el boleto al torneo planetario en el escritorio.

Si bien los reglamentos están a favor de Chile y ya se manejan plazos para conocer el veredicto, lo cierto es que para ilusionarse, primero hay que confirmar que Byron Castillo está mal inscrito. En medio de toda la polémica, diversos periodistas de Ecuador han sacado su artillería contra la Roja, sus directivos y hasta los hinchas.

Reflejo de ello es lo ocurrido en las últimas horas con José Alberto Molestina. En el programa Studio Fútbol, el reportero abordó la denuncia y mostró toda su rabia contra nuestro país, asegurando que quienes buscan ir a Qatar por secretaría son unos "llorones".

"Cualquiera puede hablar o pensar lo que quiera. La justicia ecuatoriana fue clara. Acá tengo solo una declaración de Carlos Manzur, que muchas veces declaró: "Hasta que el tema de Byron Castillo no esté claro, no lo vamos a convocar". Sabía que podía pasar algo", comenzó explicando.

Tras ello, José Alberto Molestina comenzó con sus ataques contra nuestro país. "Cuando se justificó todo, lo convocaron. Acá, con mucho cariño y respeto a mis amigos como Pablo Flamm o Chanampa, los chilenos se están pasando de llorones. Llorones".

Pero eso no fue lo único, ya que luego criticaría todo lo que ha pasado con la selección en los últimos años. "Quedaron fuera por su propia incapacidad. Cambiaron entrenador y no pasó nada. Pusieron otro y no pasó nada. Se fundió la generación dorada. ¿Por qué no hablan de eso? ¿O solo les queda llorar porque probablemente al siguiente mundial tampoco van a ir?".

Como si fuera poco, el periodista ecuatoriano se lanzó hasta contra los equipos del Campeonato Nacional. "Por capacidad futbolistica de sus clubes y los nuevos jugadores, no pasa nada. Se están pasando de llorones. Una pena, yo no los tenía en esa", cerró

Más allá del pataleo de José Alberto Molestina, lo único cierto es que Chile seguirá adelante con su denuncia a Ecuador ante la FIFA y espera para conocer los próximos pasos. La Roja sueña con el cupo en Qatar 2022 y se aferra a un milagro para conseguirlo, mientras que la Tri se defiende en medio de cuestionamientos.

Revisa el furioso reclamo del periodista ecuatoriano José Alberto Molestina contra Chile