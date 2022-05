La Federación de Fútbol de Chile remeció el planeta fútbol tras presentar una denuncia ante la FIFA en contra de Ecuador, por supuesta información fraudulenta sobre el país de nacimiento y edad del futbolista Byron Castillo, cuyo resultado puede determinar la eliminación de La Tri del Mundial de Qatar 2022, y la asistencia de la Roja en su lugar por secretaría.

Al margen de las consideraciones morales sobre la ofensiva, lo cierto es que la posibilidad está latente, en especial porque el jugador del Barcelona de Guayaquil todavía no da señales sobre algunos elementos que contrastan en su historial, y que le adjudican otra fecha y país de nacimiento, registro que es respaldado por Colombia.

La discusión está sobre la mesa a menos de 200 días de que comience la cita planetaria, y la pregunta es si el tiempo alcanzará para que se ejecute todo el proceso por parte del Comité Disciplinario de la FIFA y se atiendan posibles apelaciones e impugnaciones. Y existen miradas opuestas al respecto.

Por ejemplo, el representante chileno al frente de la denuncia, abogado Eduardo Carlezzo espera que "la FIFA actúe de manera rápida, tomando en cuenta de que el Mundial está por empezar. Creo que tenemos tiempo para llegar a las conculsiones y fallos, y que se determine si existen irregularidades, por la necesidad de dar una solución, sea cual sea".

Menos optimista es el abogado ecuatoriano y experto en derecho deportivo José David Jiménez. "Veo muy difícil que llegue a prosperar esa denuncia en contra de Ecuador, en término de una resta de puntos. Con la experiencia y la jurisprudencia del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) es muy difícil que eso suceda", sentencia el letrado.

Cabe recordar que en caso de que la FIFA determine algún tipo de fraude en los documentos presentados por Ecuador cuando nominó a Castillo, La Tri perderá los puntos ganados en los ocho partidos que disputó el jugador, se otorgarán los triunfos a sus respectivos rivales, Chile sumará cinco unidades y se meterá entre los cuatro clasificados directos a Qatar 2022.

La ayudita de la FIFA en favor de la postura de Chile



Aunque no se crea, existe una decisión de la FIFA que ampara el reclamo hecho por Chile al menos a nivel de competencias. Y es que el partido no resuelto entre Brasil y Argentina en 2021, que fue suspendido en medio de un escándalo entre autoridades sanitarias y deportivas de ambos países, mantiene inconclusas las Eliminatorias Sudamericanas.

Así lo destaca Rodrigo Herrera en su espacio de Redgol en La Clave. "Hay un punto importante y es que la clasificatoria no está cerrada, faltan los minutos de Brasil-Argentina y la clasificatoria todavía está abierta. ¡En lo que derivó la suspensión de ese partido!", puntualiza el periodista deportivo.

El choque entre la Canarinha y la Albiceleste fue reprogramado por FIFA para el próximo 22 de septiembre, menos de dos meses antes del Mundial de Qatar 2022. La Confederación Brasileña de Fútbol debe comunicar sede y pormenores antes del próximo 22 de junio.

"Me imagino que la FIFA va a actuar rápido, porque el Mundial está a la vuelta de la esquina. Yo tengo esperanza y no pienso en ningún tema ético, ni que me dé escozor ir al Mundial de esta manera, porque todos teníamos las mismas reglas y está muy bien que el reglamento sea respetado", sentencia el comunicador.