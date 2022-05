ME ILUSIONO CON QATAR

ME ILUSIONO CON QATAR

No me quiero ilusionar, pero tras la explosión del caso de Byron Castillo me estoy imaginando a Alexis Sánchez ganándole un cabezazo a Virgil van Dijk en el Mundial de Qatar 2022.

Para que la selección chilena tome el cupo de Ecuador tiene que correr mucha agua bajo el puente, y la FIFA debe tomar una determinación, en un tema que va a dar mucho de qué escribir.

Alguien que conoce muy de cerca al jugador, que no sabemos a ciencia cierta si es colombiano o ecuatoriano, es el ex seleccionado nacional Omar Carabalí, quien compartió con el lateral derecho en el camarín.

Castillo y el arquero de Colo Colo jugaron juntos en la selecciones juveniles ecuatorianas, antes que el golero decidiera defender a Chile, y al meta le preguntaron de frente qué sabe de toda la polémica.

"Jajajajajajajajaja fue compañero mío en el sudamericano sub 20 ! Pero no sabría decirles si es o no colombiano!" (sic) escribió en Twitter el meta albo.

Lo cierto es que por ahora Ecuador está clasificado para jugar el Mundial, y los chilenos tenemos que conformarnos por ver todo por TV, salvo que el escritorio diga otra cosa.