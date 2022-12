Los clubes vuelven a la actividad luego de la pausa por Qatar 2022. Tras un mes en que el mundo se detuvo para ser testigo de la fiesta más grande del fútbol, las grandes ligas de todo el mundo preparan su regreso y sus futbolistas ya piensan en volver a las canchas.

Gran parte de los mundialistas ya se despidieron de sus vacaciones y retornaron a sus respectivos equipos. En Manchester City, esta semana regresaron los ingleses y portugueses que disputaron la Copa del Mundo, aunque no todos llegaron en las mejores condiciones.

Kalvin Phillips, seleccionado inglés, arribó este miércoles al club, pero se le comunicó que no entrenaría a la par de sus compañeros. Así, no estuvo ni en la banca durante el triunfo del City sobre el Liverpool en octavos de final de la Copa de la Liga y, ahora, su técnico explicó por qué.

En conferencia de prensa, Pep Guardiola reveló que el jugador quedó con kilos de más luego de su participación con Inglaterra en el Mundial. "No está lesionado, llegó con sobrepeso. No sé por qué. No llegó en condiciones para hacer entrenamientos y jugar", disparó.

Con Inglaterra, Phillips disputó apenas dos partidos en la Copa del Mundo. No sumó minutos en la goleada ante Irán ni en el empate sin goles con Estados Unidos y jugó solo media hora del partido de Gales en el cierre de la fase grupal.

En octavos ante Senegal, apenas disputó ocho minutos. Y en cuartos, se quedó en la banca para la derrota ante Francia. Sin embargo, Pep no culpó al combinado inglés de las condiciones de su arribo. "Absolutamente no tiene responsabilidad”, comentó el DT.