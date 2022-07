Josep Guardiola aprovechó una nueva oportunidad para elogiar a Marcelo Bielsa. El entrenador del Manchester City alabó el trabajo que hizo el Loco con Kalvin Phillips, nuevo refuerzo ciudadano, y lamentó no tener al ex DT de la Roja en la Premier League.

Josep Guardiola no ha escondido jamás su admiración por Marcelo Bielsa. El técnico del Manchester City ha tomado múltiples oportunidades para elogiar el trabajo del Loco, con quien pudo coincidir en la Premier League cuando el ex DT de la Roja logró el ascenso con el Leeds United.

El entrenador incluso llevó a uno de los pupilos del Loco en Leeds para reforzar el mediocampo del City: Kalvin Phillips, quien se formó en el equipo de Bielsa y logró incluso defender la camiseta de la selección inglesa gracias a su trabajo con el técnico.

En ese contexto, Pep aprovechó una nueva chance para dejarle sus elogios al Loco. En conversación con SportsCenter, Guardiola se refirió al fichaje de Phillips y manifestó que hace tiempo había hablado con Bielsa sobre el volante. Pep elogió el trabajo que hizo el Loco con el jugador y que motivó su fichaje al City.

"Hablamos con Marcelo de Kalvin Phillips hace como dos o tres años. Me decía que estaba bien, pero no creía que estaba para nuestro equipo. Pero él lo ayudó. El futbolista siempre tiene todo el mérito, pero Marcelo hace mejor a los jugadores y lo ayudó a ir la selección inglesa", dijo Pep.

"Lamento que Bielsa ya no esté en la Premier League. Me gusta verlo trabajar. Pero él sabe como yo sé que dependemos de los resultados. Lo hubiera sacado adelante, porque Marcelo tiene la capacidad de no rendirse, de persistir en todo, pero los clubes tienen mucha presión y exigencia", aseguró.

"Pero su legado va más allá de títulos o no. Consiguió que le hicieran plazas, que pongan su nombre en sus calles. La gente le ama y eso vale más que cualquier título. En donde ha estado, sea en Newell's, Chile, el Bilbao o Leeds, la gente le adora. Y por algo es", cerró.