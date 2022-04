No lo olvidan: Hinchas del Leeds United pagan por una página de diario argentino para agradecer a Marcelo Bielsa

La locura por Bielsa en Inglaterra está lejos de terminar. Los hinchas del Leeds United guardan un gran cariño por su ex DT y esta mañana sorprendieron con un aviso en el Diario La Capital de Rosario. La hoja dedicada al Loco Bielsa empieza con un gran "Thank you, Marcelo".

La carta para el Loco comienza así: "Nos paramos bajo el sol de agosto de 2018 hipnotizados por un fútbol que no sabíamos que era posible. Y volvimos a sentir algo. Nos recordaste que el fútbol puede ser hermoso y que un equipo puede ser más grande que la suma de sus partes. El de al lado antes que uno mismo. Side before self".

"Nos diste mucho más que fútbol. Nos guiaste a través de una pandemia y nos acercaste mientras estábamos separados. Nos mostraste que la integridad y la decencia importan, tanto en los buenos tiempos como en los malos. Aceptaste nuestros miedos y convertiste nuestra desesperación en esperanza, y a nuestros futbolistas en héroes", continúan los hinchas del Leeds.

"Nos mejoraste a todos. Restauraste nuestro orgullo, nos diste alegría y creaste preciosos recuerdos que durarán toda la vida. Y fue hermoso, Marcelo. Y siempre será tan hermoso. Gracias", concluye el anuncio.

Bielsa dejó el club inglés en febrero tras casi cuatro años en el banquillo y recibió una total ovación de parte de sus hinchas. La locura es tanta en Leeds que la ciudad tiene una calle con el nombre del ex DT de La Roja: Marcelo Bielsa Way.

En 2020, el Loco pasó a la historia del club tras ganar la Championship y lograr el ascenso del Leeds United a la Premier League luego de 16 temporadas. Ahora, los hinchas le agradecen en un diario de su ciudad nativa.