Manuel Pellegrini y Claudio Bravo están ad portas de un trascendental partido ante Rayo Vallecano este domingo a las 13:30 horas por la décima jornada de La Liga, instancia donde una victoria impulsaría al Betis hasta la zona de clasificación a la UEFA Champions League.

El Ingeniero y sus pupilos llegan al vital partido con el ánimo a tope, luego de haber rescatado un heroico empate por la cuenta mínima ante Bayer Leverkusen por la fecha 3 de la fase grupal de Europa League.

Sin embargo, el entrenador chileno se toma las cosas con calma y prefiere no hacerse grandes expectativas en torno al duelo que, de ganar, los dejaría cómodamente instalados en puestos de Champions.

"Para mí la única fórmula de hacerlo es no pensar en lo que va a pasar en mayo y sí en mañana. Al final de temporada veremos qué puntos logramos alcanzar y si conseguimos posiciones europeas, la liga o acabar en mitad de tabla", explicó en rueda de prensa.

El DT alabó a sus dirigidos asegurando que "tenemos que estar centrados para no perder mañana algún punto. En cada partido la obligación es ganar y en ese sentido creo que la mentalidad competitiva del equipo es importante".

"Uno trata de amortiguar los condicionantes y no creo que sea conveniente ponerse un objetivo, porque al final la realidad quizás indique que no es así. Esto es partido a partido", complementó.

Por último, Manuel Pellegrini reflexionó en torno a lo que será el choque con Rayo Vallecano, usando como ejemplo lo realizado ante el Leverkusen en Europa League.

"Los partidos no son nunca iguales. El partido contra el Bayer no empezamos con la intensidad que se necesita. Las cosas no se repiten. Hay que asimilarlo todo para superar mañana al Rayo", comentó.

El estratega chileno concluyó la rueda de prensa previa al encuentro por La Liga destacando a la afición del Betis. "Cuanta más gente esté en la grada se siente un ambiente más de competición en el estadio".

"El equipo se siente respaldado por la gente que, además, se muestra muy fuerte detrás del equipo siempre", cerró.