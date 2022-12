"O Rei" sacó la voz tras los rumores que señalaban que estaba hospitalizado y con un preocupante estado de salud. Sí, efectivamente estuvo hospitalizado, pero no por algo grave según él mismo detalló. También dio las gracias por la preocupación.

Impacto total y preocupación mundial generó recientemente ESPN Brasil al disparar que Pelé se encontraba hospitalizado con severos problemas de salud. Insuficienca cardíaca descompensada, una mala respuesta a la quimioterapia y dificultad para alimentarse fue el diagnóstico que dieron sobre el legendario exfutbolista, lo que no duró mucho.

Kely Nascimento, hija del histórico ex seleccionado brasileño, sacó inmediatamente la voz para aclarar que "los medios están enloqueciendo y quiero venir a calmar un poquito. Mi padre está internado con medicamento de forma regulada. No hay sorpresa, ni emergencia". Pese a eso, "O Rei" no se quedó ahí y quiso salir él mismo a enviar un mensaje de calma para sus más de diez millones de seguidores, quienes empezaban a preocuparse tras la noticia.

"Es mi visita mensual al hospital"

El país de la samba se paralizó ante las informaciones que reportaban un muy delicado estado de salud del oriundo de Minas Gerais, por lo que se tomó el tiempo para compartir una publicación en la que dejó a sus fanáticos más tranquilos y también dio las gracias por la preocupación por él.

Así, el tres veces campeón del mundo con la Verdeamarela dejó en claro que no hay de qué preocuparse ya que todo se trató de un procedimiento rutinario que realiza en Sao Paulo, con lo que queda en evidencia que se encuentra bien dentro de todo y no necesita de ninguna asistencia de emergencia.

"Amigos, estoy en el hospital haciendo mi visita mensual. Siempre es bueno recibir mensajes positivos como ese. Gracias a Qatar por el homenaje, y a todos los que me envían buenas energías", fue el texto que compartió el histórico Pelé en su cuenta de Instagram.

El texto que compartió Pelé está acompañado de un registro fotográfico donde se ve un edificio de Doha, y no cualquiera, ya que en él había una proyección en la que se podría leer la frase "mejórate pronto". Y cabe destacar igualmente que tanto su hija como el Hospital Albert Einstein ya salieron a desmentir que tenga algún riesgo vital.