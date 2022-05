Patrice Evra aprovechó la eliminación del Manchester City para criticar a Josep Guardiola por su forma de dirigir. El ex jugador del Manchester United argumentó que el estratega "construye su equipo para controlar a todos".

Patrice Evra se lanza contra Josep Guardiola tras la eliminación del Manchester City de la Champions League: "No puede entrenar a gente con personalidad"

La eliminación del Manchester City en semifinales de la Champions League fue un golpe fuerte para Pep Guardiola y sus dirigidos. El conjunto ciudadano se había impuesto en la ida ante el Real Madrid, pero sucumbió en los últimos minutos en la vuelta en el Bernabéu y dejó ir la posibilidad de llegar a la final.

La remontada del Real Madrid fue extensamente comentada y los dirigidos de Carlo Ancelotti se llenaron de elogios, pero otros recordaron que el rival también juega. Y uno que aprovechó de lanzar dardos al Manchester City fue el ex jugador del Manchester United, Patrice Evra.

El francés criticó la forma de dirigir de Pep Guardiola, entrenador de los ciudadanos. "Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas, no tienen a nadie en el campo que les ayude", comentó a Prime Video.

"Elige a sus equipos así, no puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, él siempre decide", dijo Evra y agregó estar alegre de "de no tenerlo como entrenador".

El francés siguió criticando el estilo con que dirige Pep y manifestó que "parece que está jugando a la PlayStation, te dice todo lo que tienes que hacer”. Evra sentenció que "el City está en la mierda. Se ha equivocado, es la verdad. Están traumatizados. Me recuerdan al PSG: son clubes que se basan en el dinero”.