Agenda de partidos en vivo de hoy sábado 5 de septiembre: Futbol chileno, NBA, Nations League, US Open y UFC

Día sábado y la agenda deportiva tiene varios partidos para disfrutar por televisión u online, que van desde el futbol chileno, pasando por el futbol internacional y otros deportes como básquetbol y tenis.

En Chile tendremos tres encuentros de la Primera División, destacando el duelo entre Universidad Católica y Coquimbo Unido en San Carlos de Apoquindo. Antes abrirán el día Deportes Iquique vs Huachipato, mientras que para cerrar la jornada Santiago Wanderers recibirá a Curicó Unido en la V Región.

En lo internacional, la UEFA Nations League tendrá una fecha vital con duelos dignos de un Mundial: Islandia vs Inglaterra, Suecia vs Francia, Portugal vs Croacia y Dinamarca vs Bélgica. Además, en Brasil el Flamengo de Mauricio Isla enfrenta al Fortaleza y el Corinthians de Ángelo Araos juega contra el Botafogo en una nueva fecha del Brasileirao.

En la NBA, los Playoffs están imperdibles con sus semifinales y habrá dos duelos de alto calibre. Por el lado del US Open, continúa la tercera ronda del Grand Slam, destacando el partido de Dominic Thiem. Y por último, UFC Fight Night prepara una velada especial con la estelar Alistair Overeem vs Augusto Sakai.

Primera División - Chile



Hora (Chile) Partido Transmisión Sábado 5 de septiembre - 11:00 hrs Deportes Iquique vs Huachipato CDF Premium, CDF HD - CDF GO y Estadio CDF Sábado 5 de septiembre - 14:30 hrs Universidad Católica vs Coquimbo Unido CDF Premium, CDF HD - CDF GO y Estadio CDF Sábado 5 de septiembre - 18:30 hrs Santiago Wanderers vs Curicó Unido CDF Premium, CDF HD - CDF GO y Estadio CDF

Playoffs NBA



Hora (Chile) Partido Dónde ver Sábado 5 de septiembre - 18:30 hrs Toronto Raptors vs Boston Celtics DirecTV Sports 2 - DirecTV GO y NBA Pass Sábado 5 de septiembre - 21:00 hrs Denver Nuggets vs LA Clippers

DirecTV Sports 2 - DirecTV GO y NBA Pass

US Open - Tercera Ronda



Hora (Chile) Partido Transmisión Sábado 5 de septiembre - 11:00 hrs Sakkari vs Anisimova ESPN - ESPN Play Sábado 5 de septiembre - 11:00 hrs Caruso vs Rublev ESPN Extra - ESPN Play Sábado 5 de septiembre - 12:00 hrs Wolf vs Medvedev ESPN - ESPN Play Sábado 5 de septiembre - 12:30 hrs Berretini vs Ruud ESPN - ESPN Play Sábado 5 de septiembre - 13:90 hrs De Miñaur vs Khachanov ESPN Extra - ESPN Play Sábado 5 de septiembre - 14:30 hrs Fucsovics vs Tiafoe ESPN Extra - ESPN Play Sábado 5 de septiembre - 14:00 hrs Stephens vs S. Williams ESPN - ESPN Play Sábado 5 de septiembre- 15:00 hrs Auger-Aliassime vs Moutet ESPN - ESPN Play Sábado 5 de septiembre - 19:00 hrs Keys vs Cornet ESPN - ESPN Play Sábado 5 de septiembre - 20:30 hrs Cilic vs Thiem ESPN - ESPN Play

UEFA Nations League



Hora (Chile) Partido Transmisión Sábado 5 de septiembre - 12:00 hrs Islandia vs Inglaterra ESPN 2 - ESPN Play Sábado 5 de septiembre - 14:45 hrs Suecia vs Francia DirecTV Sports - DirecTV GO Sábado 5 de septiembre - 14:45 hrs Portugal vs Croacia ESPN 2 - ESPN Play Sábado 5 de septiembre - 14:45 hrs Dinamarca vs Bélgica DirecTV Sports 2 - DirecTV GO

Universidad Católica buscará en San Carlos su primer triunfo post receso. (Foto: Agencia UNO)

Brasileirao



Hora (Chile) Partido Transmisión Sábado 5 de septiembre - 16:00 hrs Flamengo vs Fortaleza Fanatiz Sábado 5 de septiembre - 18:00 hrs Corinthians vs Botafogo Globo Internacional - Fanatiz

UFC Fight Night



Hora (Chile) Partido Transmisión Sábado 5 de septiembre - 18:00 hrs UFC Vegas 9 Fox Sports 1 - Fox Play

Un sábado con promesa de buen tenis en el #USOpen. ¡Seguí toda la acción a través de las plataformas de ESPN! ����#USOPENxESPN pic.twitter.com/VDXl4IohEd — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 5, 2020

Revisa a continuación los detalles de los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ESPN Extra

VTR: 840 (HD)

DTV: 1621 (HD)

ENTEL: 213 (HD)

CLARO: 473 (HD)

GTD/TELSUR: 853 (HD)

MOVISTAR: 885 (HD)

TU VES: 106 (HD) - 514 (HD)

Globo Internacional

VTR: 565

DIRECTV: 776

ENTEL: **NO DISPOINIBLE**

CLARO: **NO DISPOINIBLE**

GTD/TELSUR: 121

MOVISTAR: **NO DISPOINIBLE**

TU VES: **NO DISPOINIBLE**

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

DirecTV Sports

DVT: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports 2

DVT: 612 (SD) - 1612 (HD)

Online: ¿Dónde seguir por streaming y en vivo los partidos de hoy de la agenda?



Si buscas un link para ver en vivo los partidos de la agenda de hoy, podrás hacerlo en DirecTV GO, ESPN Play, Claro Video, Estadio CDF, CDF GO, Marca Claro, Fox Play y Fanatiz según corresponda.

Además, puedes ver la NBA completa en vivo en la App de pago NBA League Pass.