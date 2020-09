Ángelo Araos y su buen presente en el Corinthians: “Creo que estoy en el momento en que más siento confianza"

Luego de dos años, Ángelo Araos por fin pudo encontrar estabilidad en el Corinthians donde ha sido titular, ha asistido y también pudo convertir por fin su primer gol en el Brasileirao.

El volante en conversación con LaRoja.cl confiesa que su presente es auspicioso y que tiene la confianza del entrenador del Timao, Tiago Nunes.

“Creo que estoy en el momento en que más siento confianza. En Corinthians me siento tranquilo jugando y trato de aprovechar las oportunidades que van apareciendo”, aseguró.

Agregando que “en el Campeonato Paulista me tocó jugar bastante y siento que lo hice bien y eso me ha abierto la opción de seguir estando presente en el primer equipo. Debuté con un gol en el Brasileirao, he podido asistir a compañeros. En los entrenamientos he entrenado duro y las cosas se han ido dando para mí cada vez más”.

Respecto a si sueña con una oportunidad en la selección chilena que comanda Reinaldo Rueda, Araos no esconde sus ganas.

“El sueño de todo jugador es estar en la Selección. Quiero hacer las cosas bien acá, seguir jugando bien, ser titular. Yo sé que los profes están pendientes de nosotros los jugadores y siempre se han portado increíble. Si estoy bien en Corinthians, las cosas se irán dando solas", cerró.